Глава Нацгвардії: РФ може наступати на несподіваних напрямках, але не переможе

Новий російський наступ не принесе таких проблем, що командування ЗСУ бігатиме в паніці і не знатиме, що робити. Сили оборони готуються до подій, що розвиватимуться протягом наступних місяців. Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, повідомляє Ліга.net.

Під час інтерв'ю він додав, що окупанти робитимуть неприємні сюрпризи для захисників і наступатимуть на несподіваних напрямках, але своєї мети вони не досягнуть.

"Росія не зможе забрати ні Запоріжжя, ні Харків. Навіть якщо у напрямку Києва спробують що-небудь – це демонстраційні дії. Хоча я чекаю певних труднощів" , - зазначає Півненко.

"Натиск буде - вони намагатимуться просунутися вперед, де зможуть. Ми перемістимо лінії зіткнення і підрозділи, застосуємо резерви. Відпрацьовуватимемо артилерією з FPV-дронами. Усіма засобами знищуватимемо" , - сказав він.

Півненко продовжив, що Україні вистачає резервів для розуміння, що росіяни 2024-го не переможуть. Втім, вони можуть мати певні досягнення, наприклад, виконати 10-15% своїх цілей. Але Півненко не вважає це стратегічною перемогою.