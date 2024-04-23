Глава Нацгвардии: РФ может наступать на неожиданных направлениях, но не победит
Новое российское наступление не принесет таких проблем, что командование ВСУ будет бегать в панике и не будет знать, что делать. Силы обороны готовятся к событиям, которые будут развиваться в течение следующих месяцев. Об этом заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко, сообщает Лига.net.
Во время интервью он добавил, что оккупанты будут делать неприятные сюрпризы для защитников и наступать на неожиданных направлениях, но цели своей они не достигнут.
"Россия не сможет забрать ни Запорожье, ни Харьков. Даже если в направлении Киева попробуют что-нибудь – это демонстрационные действия. Хотя я ожидаю определенных трудностей", — отмечает Пивненко.
"Натиск будет – они будут пытаться продвинуться вперед, где смогут. Мы переместим линии соприкосновения и подразделения, применим резервы. Будем отрабатывать артиллерией с FPV-дронами. Всеми средствами уничтожать", - сказал он.
Пивненко продолжил, что Украине хватает резервов для понимания, что россияне в 2024-м не победят. Впрочем, они могут иметь определенные достижения, например выполнить 10-15% своих целей. Но Пивненко не считает это стратегической победой.
"А вот после этого они будут думать, что дальше. Потому что, образно, на второй такой выстрел у них тоже не хватает боеприпасов", — подытожил он.