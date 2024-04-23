Глава Нацгвардии: РФ может наступать на неожиданных направлениях, но не победит

Новое российское наступление не принесет таких проблем, что командование ВСУ будет бегать в панике и не будет знать, что делать. Силы обороны готовятся к событиям, которые будут развиваться в течение следующих месяцев. Об этом заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко, сообщает Лига.net.

Во время интервью он добавил, что оккупанты будут делать неприятные сюрпризы для защитников и наступать на неожиданных направлениях, но цели своей они не достигнут.

"Россия не сможет забрать ни Запорожье, ни Харьков. Даже если в направлении Киева попробуют что-нибудь – это демонстрационные действия. Хотя я ожидаю определенных трудностей" , — отмечает Пивненко.

"Натиск будет – они будут пытаться продвинуться вперед, где смогут. Мы переместим линии соприкосновения и подразделения, применим резервы. Будем отрабатывать артиллерией с FPV-дронами. Всеми средствами уничтожать" , - сказал он.

Пивненко продолжил, что Украине хватает резервов для понимания, что россияне в 2024-м не победят. Впрочем, они могут иметь определенные достижения, например выполнить 10-15% своих целей. Но Пивненко не считает это стратегической победой.