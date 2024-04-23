У заступника начальника поліції знайшли 14 млн гривень незаконних активів

За результатами проведеного моніторингу способу життя правоохоронці виявили ознаки незаконного збагачення у поліцейського який, обіймаючи керівну посаду в Дніпрі, за два роки набув активів щонайменше на понад 14 млн гривень, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє НАЗК, ДБР, Офіс генпрокурора.

За даними прокуратури, йдеться про заступника начальника управління поліції ГУНП в Кіровоградській області.

З 2021 по 2022 роки підорюваний перебував на посаді заступника начальника одного із управлінь поліції ГУНП в Дніпропетровській області. За цей час він незаконно збагатився та набув активів, які перевищували його законні доходи на понад 14 млн грн.

Йдеться про набуття:

- земельної ділянки;

- житлового будинку;

- автомобіля PORSCHE MACAN 2017 року випуску.

Зокрема, встановлено, що теща службовця придбала земельну ділянку, вартість якої відповізгідно з договором становить 37 500 грн. У подальшому на неї було оформлено право власності на житловий будинок, який будувався протягом 2022 року.

Це підтверджується документами, отриманими під час здійснення слідчих дій в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також правоохоронці з’ясували, що автомобілем Porsche Macan, формальним власником якого є тесть працівника поліції, фактично користувалась дружина посадовця.

Заощадження та загальні офіційні доходи службовця, його сім’ї, тестя та тещі значно нижчі за вартість набутих активів.

23 квітня 2024 року ДБР за процесуального керівництва Дніпропетровської облпрокуратури повідомило про підозру у незаконному збагаченні та в декларуванні недостовірних відомостей правоохоронцю з Дніпра, якого в 2023 році викрили ще й на вимаганні 200 тис. дол. США неіснуючого боргу.

Службовцю інкриміновано декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.