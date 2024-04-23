У замначальника полиции нашли 14 млн гривен незаконных активов

По результатам проведенного мониторинга образа жизни правоохранители обнаружили признаки незаконного обогащения у полицейского который, занимая руководящую должность в Днепре, за два года приобрел активов минимум на более 14 млн гривен, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает НАПК, ГБР, Офис генпрокурора.

По данным прокуратуры, речь идет о заместителе начальника управления полиции ГУНП в Кировоградской области.

С 2021 по 2022 годы поодозреваемый занимал должность заместителя начальника одного из управлений полиции ГУНП в Днепропетровской области. За это время он незаконно обогатился и приобрел активы, которые превышали его законные доходы более чем на 14 млн грн.

Речь идет о приобретении:

- земельного участка;

- жилого дома;

- автомобиля PORSCHE MACAN 2017 года выпуска.

В частности, установлено, что теща служащего приобрела земельный участок, стоимость которого согласно договору составляет 37 500 грн. В дальнейшем на нее было оформлено право собственности на жилой дом, который строился в течение 2022 года.

Это подтверждается документами, полученными при осуществлении следственных действий в рамках уголовного производства, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Также правоохранители выяснили, что автомобилем Porsche Macan, формальным владельцем которого является тесть работника полиции, фактически пользовалась жена чиновника.

Сбережения и общие официальные доходы служащего, его семьи, тестя и тещи значительно ниже стоимости приобретенных активов.

23 апреля 2024 года ГБР под процессуальным руководством Днепропетровской облпрокуратуры сообщило о подозрении в незаконном обогащении и в декларировании недостоверных сведений правоохранителю из Днепра, которого в 2023 году разоблачили еще и на вымогательстве 200 тыс. долл. США несуществующего долга.

Служащему инкриминируется декларирование недостоверной информации и незаконное обогащение.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.