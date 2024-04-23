Данія виділяє 420 млн євро на відновлення енергетики України

Україна та Данія уклали Меморандум про взаєморозуміння щодо довгострокової співпраці та відбудови України, який передбачає виділення данським урядом 420 мільйонів євро для цих цілей, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства економіки України.

Зокрема, близько 40 млн євро піде на підтримку приватного сектору, який бере участь у відбудові України, а також 380 млн євро для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику.

Згідно з досягнутими домовленостями уряд Данії спрямує нове фінансування до EIFO, сприяючи новим інвестиційним можливостям у розмірі щонайменше 300 млн данських крон (приблизно 40 млн євро). Отже, загальний пакет фонду сягне 1,3 млрд данських крон, або 170 млн євро.

Окрема увага приділятиметься зеленій трансформації економіки та впровадженню інноваційних рішень у сфері критичної інфраструктури. Зокрема для підтримки критичної інфраструктури, що використовує відновлювальну енергетику, данський уряд виділить додаткове фінансування до Українського Механізму EIFO на суму 2,85 млрд данських крон (приблизно 380 млн євро).

Крім того, Україна і Данія посилять співробітництво у сфері суднобудування, розвитку та реконструкції морської портової інфраструктури. Уряди обох країн також опрацьовуватимуть можливості для подальшого співробітництва у сфері суднобудування, пов’язані з військово-морським потенціалом.

У Меморандумі також йдеться про підтримку та розвиток співробітництва та ділового партнерства у сфері критичної інфраструктури та морської промисловості, а також у ширшому плані — у сфері бізнесу, промисловості та підприємництва.