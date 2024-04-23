Дания выделяет 420 млн евро на восстановление энергетики Украины

Украина и Дания заключили Меморандум о взаимопонимании относительно долгосрочного сотрудничества и восстановления Украины, предусматривающий выделение датским правительством 420 миллионов евро для этих целей, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономики Украины.

В частности, около 40 млн евро пойдет на поддержку частного сектора, участвующего в восстановлении Украины, а также 380 млн евро для поддержки критической инфраструктуры, использующей возобновляемую энергетику.

Согласно достигнутым договоренностям правительство Дании направит новое финансирование в EIFO, способствуя новым инвестиционным возможностям в размере не менее 300 млн датских крон (примерно 40 млн евро). Итак, общий пакет фонда составит 1,3 млрд датских крон (примерно 170 млн евро).

Отдельное внимание будет уделено зеленой трансформации экономики и внедрению инновационных решений в сфере критической инфраструктуры. В частности, для поддержки критической инфраструктуры, использующей восстановительную энергетику, датское правительство выделит дополнительное финансирование к Украинскому Механизму EIFO на сумму 2,85 млрд датских крон (примерно 380 млн евро).

Кроме того, Украина и Дания усилят сотрудничество в сфере судостроения, развития и реконструкции морской портовой инфраструктуры. Правительства обеих стран будут также прорабатывать возможности для дальнейшего сотрудничества в сфере судостроения, связанные с военно-морским потенциалом.

В Меморандуме также говорится о поддержке и развитии сотрудничества и делового партнерства в сфере критической инфраструктуры и морской промышленности, а также в более широком плане — в сфере бизнеса, промышленности и предпринимательства.