ЄС може покарати компанії з Китаю, Еміратів і Туреччини за допомогу Росії

Євросоюз розглядає ухвалення санкцій проти понад десятка компаній з Китаю, гонконгу, Туреччини, ОАЕ та Росії, які продовжували закуповувати в ЄС підсанкційні товари та постачати їх до РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в документі, який є в розпорядженні Bloomberg.

За даними видання, компанії, розташовані в Росії Туреччині, ОАЕ, Китаї та Гонконзі, імпортували заборонені європейські товари на мільйони євро, які використовувалися російськими військовими, незважаючи на значні торговельні обмеження ЄС.

Кілька компаній, щодо яких розглядаються можливі санкції, розташовані за межами Росії, але мають зв’язки з російськими та білоруськими особами та компаніями, йдеться в документі.

Згідно з документом, імпорт включав технології, пов’язані з навігаційними системами для ракет, виготовлені в ЄС антени, а також компоненти, що використовуються у військових комп’ютерних засобах. Велика частина обладнання виготовлена в ЄС або США. Згідно з документом, компанії допомагають підтримувати технологічне вдосконалення Росії та зусилля Москви на полі бою.

ЄС також розглядає питання щодо застосування санкцій проти невеликої кількості китайських і гонконгських компаній, які нібито надали Росії супутникові зображення та інші технології.

Деякі з розглянутих фірм раніше були під санкціями США.

Зазначається, що наразі ЄС зробив головним пріоритетом боротьбу з компаніями, які обходять санкції щодо товарів високого пріоритету — товарів, знайдених у російській зброї в Україні або необхідних для її виготовлення.

Очікується, що країни ЄС почнуть обговорювати новий пакет санкцій пізніше цього тижня.