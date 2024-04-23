ЕС может наказать компании из Китая, Эмиратов и Турции за помощь России

Евросоюз рассматривает принятие санкций против более десятка компаний из Китая, Гонконга, Турции, ОАЭ и России, которые продолжали закупать у ЕС подсанкционные товары и поставлять их в РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в документе, который располагает Bloomberg.

По данным издания, компании, расположенные в России в Турции, ОАЭ, Китае и Гонконге, импортировали запрещенные европейские товары на миллионы евро, которые использовались российскими военными, несмотря на значительные торговые ограничения ЕС.

Несколько компаний, в отношении которых рассматриваются возможные санкции, находятся за пределами России, но имеют связи с российскими и белорусскими лицами и компаниями, говорится в документе.

Согласно документу, импорт включал технологии, связанные с навигационными системами для ракет, изготовленные в ЕС антенны, а также компоненты, используемые в военных компьютерных средствах. Большая часть оборудования изготовлена в ЕС или США. Согласно документу, компании помогают поддерживать технологическое усовершенствование России и усилия Москвы на поле боя.

ЕС также рассматривает вопрос применения санкций против небольшого количества китайских и гонконгских компаний, которые якобы предоставили России спутниковые изображения и другие технологии.

Некоторые из рассмотренных фирм ранее находились под санкциями США.

Отмечается, что ЕС сделал главным приоритетом борьбу с компаниями, которые обходят санкции в отношении товаров высокого приоритета — товаров, найденных в российском оружии в Украине или необходимых для его изготовления.

Ожидается, что страны ЕС начнут обсуждать новый пакет санкций на этой неделе.