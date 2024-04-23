Сенат США подолав головну перешкоду у голосуванні щодо допомоги Україні

Сенат США провів процедурне голосування за законопроєкти про допомогу іноземним союзникам Штатів, зокрема Україні, повідомляє Ділова столиця.

З ініціативою про голосування за законопроєкти скороченою процедурою виступив лідер демократичної більшості Чак Шумер.

Його ініціативу підтримали 80 сенаторів при необхідному мінімумі в 60 голосів.

Тепер будуть дебати, які можуть тривати до 30 годин. Для позитивного фінального голосування необхідно лише 50+ голосів.

Нагадаємо, в лютому Сенат США розглядав схожий законопроєкт про допомогу Україні. Тоді документ підтримали 70 сенаторів.

Як повідомлялось, 20 квітня Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки схвалила законопроєкт про допомогу Україні. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112. Зокрема, був ухвалений законопроєкт про використання заморожених російських активів для України.

Документ також передбачає постачання Україні ракет ATACMS з радіусом ураження до 300 км. Президент Володимир Зеленський заявив, що це питання вже погоджено з американським лідером.

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати законопроєкт одразу після ухвалення в Сенаті.