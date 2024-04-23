Сенат США преодолел главное препятствие в голосовании о помощи Украине

Сенат США провел процедурное голосование за законопроекты о помощи иностранным союзникам Штатов, в частности Украине, сообщает Деловая столица.

С инициативой о голосовании за законопроекты сокращенной процедурой выступил лидер демократического большинства Чак Шумер.

Его инициативу поддержали 80 сенаторов при требуемом минимуме в 60 голосов.

Теперь будут дебаты, которые могут занять до 30 часов. Для положительного финального голосования необходимо всего 50+ голосов.

Напомним, в феврале Сенат США рассматривал схожий законопроект о помощи Украине. Тогда документ поддержали 70 сенаторов.

Как сообщалось, 20 апреля Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила законопроект о помощи Украине. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112. В частности, был принят законопроект об использовании замороженных российских активов для Украины.

Документ также предусматривает поставку Украине ракет ATACMS с радиусом поражения до 300 км. Президент Владимир Зеленский заявил, что этот вопрос уже согласован с американским лидером.

Президент США Джо Байден пообещал подписать законопроект сразу после принятия в Сенате.