Apple анонсувала презентацію: які новинки можуть показати
Американська компанія Apple анонсувала презентацію нових продуктів. Представників ЗМІ запрошують відвідати захід 7 травня, повідомляє РБК-Україна.
Очікується, що на презентації буде представлено iPad Pro, який отримає значні покращення, такі як:
- збільшений до 13 дюймів OLED дисплей,
- оновлений чипсет M3,
- горизонтальне розташування фронтальної камери.
Також на заході можуть показати новий Apple Pencil і оновлену клавіатуру Magic Keyboard з алюмінієвим корпусом.
Також ймовірно на презентації покажуть iPad Air, який має отримати збільшений до 12,9 дюйма mini-LED дисплей, як у поточних Pro моделей.
Ця подія покладе край найдовшому очікуванню на нові моделі iPad з моменту, коли Apple вперше увійшла в цю категорію продуктів.
Крім того, ми повідомляли, що компанія Apple може випустити одразу п'ять версій iPhone 16.