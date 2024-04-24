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Курс валют НБУ на 24 квітня

Курс валют НБУ на 24 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 24 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 23 квітня знизився до рівня 39.5860 за 1 долар.

Євро подешевшав на 5 коп. до 42.2620 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп. до 49.0668 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 19 коп. до 43.4438 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 9.7956 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39,586 000 --0.1976
EUR Євро 42,262 000 --0.0498
GBP Фунт стерлінгів 49.066 800 +0.0753
CHF Швейцарський франк 43.443 800 --0.1905
PLN Польський злотий 9.795 600 --0.0031

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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