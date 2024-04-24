Курс валют НБУ на 24 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 24 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 23 квітня знизився до рівня 39.5860 за 1 долар.

Євро подешевшав на 5 коп. до 42.2620 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп. до 49.0668 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 19 коп. до 43.4438 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 9.7956 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39,586 000 EUR Євро 42,262 000 GBP Фунт стерлінгів 49.066 800 CHF Швейцарський франк 43.443 800 PLN Польський злотий 9.795 600

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.