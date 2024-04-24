Курс валют НБУ на 24 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 24 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 23 квітня знизився до рівня 39.5860 за 1 долар.
Євро подешевшав на 5 коп. до 42.2620 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 8 коп. до 49.0668 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 19 коп. до 43.4438 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 9.7956 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39,586 000
|EUR
|Євро
|42,262 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.066 800
|CHF
|Швейцарський франк
|43.443 800
|PLN
|Польський злотий
|9.795 600
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.