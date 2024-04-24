Курс валют НБУ на 24 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 24 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 23 апреля, понизился до уровня 39.5860 за 1 доллар.

Евро подешевел на 5 коп до 42.2620 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 49.0668 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 19 коп до 43.4438 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на до 9.7956 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.586 000 EUR Евро 42.262 000 GBP Фунт стерлингов 49.066 800 CHF Швейцарский франк 43.443 800 PLN Польский злотый 9.795 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.