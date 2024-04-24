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Курс валют НБУ на 24 апреля

Курс валют НБУ на 24 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 24 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 23 апреля, понизился до уровня 39.5860 за 1 доллар.

Евро подешевел на 5 коп до 42.2620 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 8 коп до 49.0668 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 19 коп до 43.4438 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на до 9.7956 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.586000 --0.1976
EUR Евро 42.262000 --0.0498
GBP Фунт стерлингов 49.066800 +0.0753
CHF Швейцарский франк 43.443800 --0.1905
PLN Польский злотый 9.795600 --0.0031

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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