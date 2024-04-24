Зеленський про схвалення Сенатом допомоги Україні: Це зміцнює роль США

Президент Володимир Зеленський відреагував на остаточне схвалення Сенатом США пакета допомоги Україні.

Як йдеться﻿ в Telegram-каналі Зеленського, допомога від Вашингтона є "життєво необхідною" для України.

"Це голосування зміцнює роль Америки як маяк ﻿﻿ а демократії та лідера вільного світу" , – зазначив президент.

Зеленський подякував лідеру більшості у Сенаті США, демократу Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за "їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону". Також він подякував усім американським сенаторам, які проголосували за схвалення документа.

"Я також вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики.

Я так само ціную підтримку президента Байдена і з нетерпінням очікую на швидке підписання законопроєкту та надання наступного пакета військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах" , – зазначив Зеленський.

Президент додав, що "далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру".

Нагадаємо, 23 квітня Сенат схвалив законодавчий пакет, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Американські ЗМІ вже повідомили, що після набуття законом чинності Білий дім готує пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів, куди можуть уперше увійти далекобійні ракети ATACMS.