Зеленский об одобрении Сенатом помощи Украине: Это укрепляет роль США

Президент Владимир Зеленский отреагировал на окончательное одобрение Сенатом США пакета помощи Украине.

Как говорится в Telegram-канале Зеленского, помощь от Вашингтона "жизненно необходима" для Украины.

"Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира" , – отметил президент.

Зеленский поблагодарил лидера большинства в Сенате США, демократа Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла за "их решительное лидерство в продвижении этого двухпартийного закона". Также он поблагодарил всех американских сенаторов, проголосовавших за одобрение документа.

"Я также благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и отдают себе отчет в том, что историческое значение этого законопроекта выходит за пределы политики.

Я также ценю поддержку президента Байдена и с нетерпением ожидаю скорого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, что будет соответствовать решимости, которую я всегда испытываю в наших переговорах" , – отметил Зеленский.

Президент добавил, что "дальнобойные возможности Украины, артиллерия и ПВО являются крайне важными инструментами для скорейшего восстановления справедливого мира".

Напомним, 23 апреля Сенат одобрил законодательный пакет, предусматривающий выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Американские СМИ уже сообщили, что после вступления закона в силу Белый дом готовит пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов, куда могут впервые войти дальнобойные ракеты ATACMS.