Росія втратила за добу майже 900 військових та 43 артсистеми – Генштаб

За минулу добу в ході війни з Україною Росія втратила приблизно 880 військових, 43 артилерійські системи, 32 безпілотники, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), два засоби ППО та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали: