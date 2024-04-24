Росія втратила за добу майже 900 військових та 43 артсистеми – Генштаб
За минулу добу в ході війни з Україною Росія втратила приблизно 880 військових, 43 артилерійські системи, 32 безпілотники, 2 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), два засоби ППО та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 461 940 (+880) осіб,
- танків − 7 242 (+1) од,
- бойових броньованих машин − 13 928 (+12) од,
- артилерійських систем − 11 808 (+43) од,
- РСЗВ − 1 048 (+2) од,
- засобів ППО − 771 (+2) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 439 (+32) од,
- крилатих ракет − 2 117 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 892 (+47) од,
- спеціальної техніки − 1 944 (+8) од.