Россия потеряла за сутки почти 900 военных и 43 артсистемы – Генштаб
За минувшие сутки в ходе войны с Украиной Россия потеряла примерно 880 военных, 43 артиллерийских системы, 32 беспилотника, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО), два средства ПВО и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 461 940 (+880) человек,
- танков − 7 242 (+1) ед,
- боевых бронированных машин − 13 928 (+12) ед,
- артиллерийских систем − 11 808 (+43) ед,
- РСЗО − 1 048 (+2) ед,
- средств ПВО − 771 (+2) ед,
- самолетов − 348 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9439 (+32) ед,
- крылатых ракет − 2 117 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 892 (+47) ед,
- специальной техники – 1 944 (+8) ед.