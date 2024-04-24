Россия потеряла за сутки почти 900 военных и 43 артсистемы – Генштаб

За минувшие сутки в ходе войны с Украиной Россия потеряла примерно 880 военных, 43 артиллерийских системы, 32 беспилотника, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО), два средства ПВО и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.04.24 ориентировочно составили: