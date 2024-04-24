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Россия потеряла за сутки почти 900 военных и 43 артсистемы – Генштаб

Россия потеряла за сутки почти 900 военных и 43 артсистемы – Генштаб
Фото: Facebook

За минувшие сутки в ходе войны с Украиной Россия потеряла примерно 880 военных, 43 артиллерийских системы, 32 беспилотника, 2 реактивные системы залпового огня (РСЗО), два средства ПВО и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 24.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 461 940 (+880) человек,
  • танков − 7 242 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 928 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 11 808 (+43) ед,
  • РСЗО − 1 048 (+2) ед,
  • средств ПВО − 771 (+2) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9439 (+32) ед,
  • крылатых ракет − 2 117 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 892 (+47) ед,
  • специальной техники – 1 944 (+8) ед.

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