Нафта поступово дорожчає через падіння запасів у США

Котирування нафти повільно зростають у середу після впевненого підйому за підсумками попередньої сесії. У центрі уваги трейлерів залишається ситуація на Близькому Сході. Крім того, вони чекають на дані про запаси енергоносіїв у США, які Міненерго країни розкриє пізніше цього дня, повідомляє Enkorr.

На 8:15 за київським часом червневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,06 (0,07%), до $88,48 за барель. У вівторок Brent здорожчала на $1,42 (1,6%), до $88,42 за барель.

Червневі ф'ючерси на WTI на цей час дорожчали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі NYMEX на $0,09 (0,11%), до $83,45 за барель. За підсумками попередніх торгів контракт здорожчав на $1,46 (1,8%), до $83,36 за барель.

Оцінки Американського інституту нафти (API), опубліковані напередодні ввечері, показали зниження запасів нафти в Штатах на тижні, що завершився 19 квітня, на 3,23 млн барелів.

"Трейдери нарешті отримали змогу сфокусуватися на фундаментальних для ринку чинниках, премія за геополітичний ризик дещо скоротилася. Зниження запасів є сигналом того, що попит на нафту тримається" , – зазначає аналітик Saxo Capital Markets у Сингапурі Чару Чанана.

Сенат США услід за Палатою представників схвалив законопроєкт, що включає нові санкції проти нафтового сектора Ірану. Санкційний пакет передбачає зокрема заходи щодо портів, суден і НПЗ, які беруть участь у транспортуванні чи переробленні іранської нафти, порушуючи американські обмеження. Окрім того, він розширює вторинні санкції.