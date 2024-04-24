Нефть постепенно дорожает из-за падения запасов в США

Котировки нефти медленно растут в среду после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. В центре внимания трейлеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, они ожидают данных о запасах энергоносителей в США, которые Минэнерго страны раскроет позже в этот день, сообщает Enkorr.

К 8:15 по киевскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,07%), до $88,48 за баррель. Во вторник Brent подорожала на $1,42 (1,6%), до $88,42 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI в настоящее время подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,09 (0,11%), до $83,45 за баррель. По итогам предварительных торгов контракт подорожал на $1,46 (1,8%), до $83,36 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в Штатах на завершившейся 19 апреля неделе на 3,23 млн баррелей.

"Трейдеры, наконец, получили возможность сфокусироваться на фундаментальных для рынка факторах, премия за геополитический риск несколько сократилась. Снижение запасов является сигналом того, что спрос на нефть держится" , – отмечает аналитик Saxo Capital Markets в Сингапуре Чару Чанана.

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект, включающий новые санкции против нефтяного сектора Ирана. Санкционный пакет предусматривает в частности меры по портам, судам и НПЗ, участвующим в транспортировке или переработке иранской нефти, нарушая американские ограничения. Кроме того, он расширяет вторичные санкции.