Ранковий удар по Одесі: Сили оборони розповіли про влучання

Зранку 24 квітня російські війська вдарили по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

"Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували" , – йдеться в повідомленні.