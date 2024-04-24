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Ранковий удар по Одесі: Сили оборони розповіли про влучання

Ранковий удар по Одесі: Сили оборони розповіли про влучання
Фото: ДСНС

Зранку 24 квітня російські війська вдарили по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки в Одесі.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

"Ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу. Проте обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували", – йдеться в повідомленні.

Сили оборони зазначають, що війська РФ не шкодують дороговартісних боєприпасів для атак. "Цього разу атака могла обійтися йому у майже 10 мільйонів доларів США", – зазначили Сили оборони.

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