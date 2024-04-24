Утренний удар по Одессе: Силы обороны рассказали о попадании
Утром 24 апреля российские войска ударили по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
"Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу. Однако обошлось без жертв, военнослужащие Вооруженных Сил Украины на месте удара не находились", – говорится в сообщении.
Силы обороны отмечают, что войска РФ не жалеют дорогостоящих боеприпасов для атак.
"На этот раз атака могла обойтись ему почти в 10 миллионов долларов США", - отметили Силы обороны.