Утренний удар по Одессе: Силы обороны рассказали о попадании

Утром 24 апреля российские войска ударили по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в Одессе.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"Враг пытается выискивать объекты военной инфраструктуры в тылу. Однако обошлось без жертв, военнослужащие Вооруженных Сил Украины на месте удара не находились" , – говорится в сообщении.