Безпілотники СБУ атакували дві нафтобази у Смоленській області РФ – джерело

Безпілотники Служби безпеки України уразили дві нафтобази у Смоленській області Росії.﻿﻿ Про це розповіло джерело в СБУ, повідомляє Українська правда.

За словами співрозмовник видання, в ніч на 24 квітня "Роснєфть" недорахувалася двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області РФ.

За словами нашого співрозмовника, ця "бавовна" "розквітла" завдяки дронам СБУ.

На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської паливно-мастильних матеріалів. Після вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

Як відомо, українські спецслужби неодноразово наголошували, що подібні об'єкти, які живлять оборонний комплекс та армію агресора, є законними цілями для України, яка протистоїть РФ у кровопролитній війні.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що в ніч на середу в Смоленській області після атаки БПЛА виникли пожежі на "паливно-енергетичних об'єктах на території Смоленського і Ярцевського району".