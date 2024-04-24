Беспилотники СБУ атаковали две нефтебазы в Смоленской области РФ – источник
Беспилотники Службы безопасности Украины поразили две нефтебазы в Смоленской области России. Об этом заявил источник в СБУ, сообщает Украинская правда.
По словам собеседника издания, в ночь на 24 апреля "Роснефть" недосчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов в населенных пунктах Ярцево и Роздорово Смоленской области РФ.
По словам нашего собеседника, эта "бавовна" "расцвела" благодаря дронам СБУ.
На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российских горюче-смазочных материалов. После взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала.
Как известно, украинские спецслужбы неоднократно подчеркивали, что подобные объекты, которые питают оборонный комплекс и армию агрессора, являются законными целями для Украины, которая противостоит РФ в кровопролитной войне.
Ранее российские СМИ сообщали, что в ночь на среду в Смоленской области после атаки БПЛА возникли пожары на "топливно-энергетических объектах на территории Смоленского и Ярцевского района".