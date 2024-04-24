Банки очікують зростання попиту населення на кредити – опитування НБУ

Банкіри очікують зростання кредитних портфелів населення впродовж наступних 12 місяців. Вимоги до позичальників будуть знижуватися.﻿ Про це свідчать результати опитування про умови банківського кредитування НБУ (II квартал 2024 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Результати опитування зафіксували зростання попиту на роздрібні кредити в І кварталі. Кращі споживчі настрої стимулювали попит домогосподарств на позики.

У квітні - червні банки очікують зростання попиту населення на споживчі кредити. Фінустанови послаблюють стандарти кредитування для споживчих кредитів уже п’ятий квартал поспіль.

"Підвищення конкуренції з іншими фінустановами та зменшення вартості ресурсів вплинули на послаблення кредитних стандартів для населення" , - йдеться в повідомленні.

Поточне опитування про умови банківського кредитування проводилося з 18 березня до 8 квітня 2024 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.

Нагадаємо, за даними НБУ, ставки за гривневими кредитами фізичним особам у середньому перебувають на рівні близько 30% річних.