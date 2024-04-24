Банки очікують зростання попиту населення на кредити – опитування НБУ
Банкіри очікують зростання кредитних портфелів населення впродовж наступних 12 місяців. Вимоги до позичальників будуть знижуватися. Про це свідчать результати опитування про умови банківського кредитування НБУ (II квартал 2024 року), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Результати опитування зафіксували зростання попиту на роздрібні кредити в І кварталі. Кращі споживчі настрої стимулювали попит домогосподарств на позики.
У квітні - червні банки очікують зростання попиту населення на споживчі кредити. Фінустанови послаблюють стандарти кредитування для споживчих кредитів уже п’ятий квартал поспіль.
"Підвищення конкуренції з іншими фінустановами та зменшення вартості ресурсів вплинули на послаблення кредитних стандартів для населення", - йдеться в повідомленні.
Поточне опитування про умови банківського кредитування проводилося з 18 березня до 8 квітня 2024 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.
Нагадаємо, за даними НБУ, ставки за гривневими кредитами фізичним особам у середньому перебувають на рівні близько 30% річних.