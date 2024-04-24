Банки ожидают роста спроса населения на кредиты – опрос НБУ

Банкиры ожидают роста кредитных портфелей населения в течение следующих 12 месяцев. Требования к заемщикам будут снижаться.﻿ Об этом свидетельствуют резульататы опроса об условиях банковского кредитования НБУ (II квартал 2024 года), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Результаты опроса зафиксировали рост спроса на розничные кредиты в I квартале. Лучшие потребительские настроения стимулировали спрос домохозяйств на ссуды.

В апреле - июне банки ожидают роста спроса населения на потребительские кредиты. Финучреждения ослабляют стандарты кредитования для потребительских кредитов уже пятый квартал подряд.

"Повышение конкуренции с другими финучреждениями и уменьшение стоимости ресурсов повлияли на ослабление кредитных стандартов для населения" , - говорится в сообщении.

Текущий опрос об условиях банковского кредитования проводился с 18 марта по 8 апреля 2024 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

Напомним, по данным НБУ, ставки по гривневым кредитам физическим лицам в среднем находятся на уровне около 30% годовых.