Заступника міністра оборони РФ затримали за держзраду, а не корупцію – ЗМІ

Два не пов'язані один з одним джерела, близькі до ФСБ, розповіли, що справжня причина арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова — держзрада.

"Хабар — це для публіки. Поки що говорити публічно про держзраду не хочуть — скандал великий: таки заступник міністра оборони" , — каже одне з наших джерел.

"За корупцію його ніхто б затримувати не став. Про це там [у Кремлі] давно всі знали. Путін дав команду після того, як вдалося переконати, що йдеться саме про держзраду" , — каже інше джерело.

Правоохоронні органи Росії мають компрометуючими матеріалами на Іванова вже багато років. Про це ще у 2017 році головному редактору "Важных историй" Роману Аніну розповідав слідчий Слідчого комітету (СК). За його словами, зібрані СК матеріали стосувалися діяльності Іванова як керівник "Оборонбуду". Проте реалізувати ці матеріали тоді дозволило керівництво Росії: за Іванова заступився Шойгу.

"Він особисто дзвонив Юр'єву (керівнику Департаменту військової контррозвідки - ДВКР ФСБ - Прим. ред.) і матом крив за те, що ФСБ працює за його близьким" , - розповідав слідчий СК.

За словами наших співрозмовників, ДВКР займається оперативним супроводом та поточної справи проти Іванова.

"Зараз вирішують, що з ним робити: або садитимуть по хабарі і "добиватимуть" на зоні, або перекваліфікуватимуть звинувачення на держзраду", - каже джерело, близьке до ФСБ.