Замминистра обороны РФ задержали за госизмену, а не коррупцию – СМИ

Два не связанных друг с другом источника, близких к ФСБ, рассказали, что истинная причина ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова — госизмена.

"Взятка — это для публики. Пока говорить публично о госизмене не хотят — скандал большой: все-таки замминистра обороны" , — говорит один из наших источников.

"За коррупцию его бы никто задерживать не стал. Об этом там [в Кремле] давно все знали. Путин дал команду после того, как удалось убедить, что речь идет именно о госизмене" , — говорит другой источник.

Правоохранительные органы России владеют компрометирующими материалами на Иванова уже много лет. Об этом еще в 2017 году главному редактору "Важных историй" Роману Анину рассказывал следователь Следственного комитета (СК). По его словам, собранные СК материалы касались деятельности Иванова в качестве руководителя "Оборонстроя". Однако реализовать эти материалы тогда не позволило руководство России: за Иванова заступился Шойгу.

"Он лично звонил Юрьеву (руководителю Департамента военной контрразведки — ДВКР ФСБ — Прим. ред.) и матом крыл за то, что ФСБ работает по его близкому" , — рассказывал следователь СК.

По словам наших собеседников, ДВКР занимается оперативным сопровождением и текущего дела против Иванова.

"Сейчас решают, что с ним делать: либо будут сажать по взятке и “добивать” на зоне, либо переквалифицировать обвинение на госизмену" , — говорит источник издания, близкий к ФСБ.