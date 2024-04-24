Беларускі Гаюн: Білорусь перекинула підрозділ ППО до кордону з Росією

На тлі атак українських безпілотників по військових цілях на території Росії, Білорусь перекинула підрозділ своєї протиповітряної оборони до кордону з РФ, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн".

У Климовицький район Могильовської області Республіки Білорусь було перекинуто один із підрозділів 740-го зенітного ракетного полку військових сил РБ.

740-й зенітний ракетний полк (в/ч 15847) дислокується в Борисові і входить до складу Північно-Західного оперативного командування. На озброєнні полку - ЗРК "Оса-АКМ".

Військові розташувалися в околицях населеного пункту Федотова Буда в безпосередній близькості від кордону з Росією (Смоленська область). Відстань від населеного пункту до кордону становить близько 5 кілометрів.

Мета перекидання білоруських військових у російське прикордоння невідома. На території Климовицького району не розташовані стратегічно важливі об'єкти промисловості, які можна було б додатково прикрити засобами ППО. Так, у місті розташовані лікеро-горілчаний завод, комбінат хлібопродуктів і цех із виробництва вапна. Відсутні на території району і військові об'єкти.

Промисловість сусідніх районів Могильовської області (Костюковицький, Клічевський, Чериковський, Краснопільський і Хотимський) представлена переважно підприємствами легкої та харчової промисловості. Винятки - Білоруський цементний завод у Костюковичах і Кричевцементношифер (виробляють портландцемент).

Аналітики зазначають, що основні підрозділи зенітних ракетних військ ЗС РБ розташовані в західній і центральній частинах Білорусі. Крім Бобруйська, де дислокується 147-й зенітний ракетний полк (військова ППО), на сході РБ немає підрозділів зенітних ракетних військ.

"Беларускі Гаюн" припускає, що через нездатність російської ППО повністю запобігати ударам дронів (чергове тому підтвердження - удар по нафтобазах у Смоленській області РФ в ніч на 24 квітня), білоруські військові перейнялися прикриттям повітряного простору на сході Білорусі.