Посольство Китаю в США відреагувало на схвалення допомоги Тайваню

Посольство Китаю в США заявило, що законопроєкт, ухвалений напередодні Сенатом, порушує чинні угоди між двома країнами та "надсилає хибний сигнал сепаратистам, які виступають за незалежність Тайваню", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Newsweek.

Представник посольства КНР Лю Пен'юй висловив невдоволення законопроєктом. Він заявив, що "тайванське питання — це внутрішня справа китайців".

"Деякі люди в США мають терміново підкоригувати свої слова і дії щодо тайванського питання і повернутися на правильний шлях дотримання принципу єдиного Китаю і трьох спільних китайсько-американських комюніке" , — додав він.

Журналісти пояснили, що США десятиліттями дотримуються "принципу єдиного Китаю", відповідно до якого визнають (але не обов'язково погоджуються) з твердженням Пекіна про те, що він представляє Тайвань, так само як і решту Китаю.

Три комюніке, на які послався Лю, були заявами, зробленими США і Китаєм на тлі нормалізації відносин у 1970-х і на початку 1980-х років. У третьому комюніке США заявили, що мають намір зрештою скоротити продажі зброї Тайваню, але не уточнили термінів.

Водночас Вашингтон має намір надати самоврядному острову оборонну зброю відповідно до Закону про відносини з Тайванем від 1979 року.

"Тайвань глибоко вдячний Конгресу США за ухвалення Закону про додаткові асигнування, який забезпечить критичну підтримку оборонного потенціалу Тайваню" , — написало де-факто посольство Тайваню в США в соцмережі X.

У Міноборони Тайваню минулої неділі, 21 квітня, заявили, що приблизно 1,9 млрд доларів із восьми, виділених Тайваню, підуть на військову техніку і навчання. Ще 2 млрд доларів призначені для "іноземного військового фінансування" Тайваню і низки інших країн в Індо-Тихоокеанському регіоні.

24 квітня Джо Байден підписав затверджений Сенатом пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на загальну суму в 95 млрд доларів, а також про конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою.