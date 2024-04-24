Посольство Китая в США отреагировало на одобрение помощи Тайваню

Посольство Китая в США заявило, что законопроект, принятый накануне Сенатом, нарушает действующие соглашения между двумя странами и "отправляет ложный сигнал сепаратистам, выступающим за независимость Тайваня", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Newsweek.

Представитель посольства КНР Лю Пэнъюй выразил недовольство законопроектом. Он заявил, что "тайваньский вопрос — это внутреннее дело китайцев".

"Некоторые люди в США должны срочно подкорректировать свои слова и действия по части тайваньского вопроса и вернуться на правильный путь соблюдения принципа единого Китая и трех совместных китайско-американских коммюнике" , — добавил он.

Журналисты объяснили, что США десятилетиями соблюдают "принцип единого Китая", в соответствии с которым признают (но не обязательно соглашаются) с утверждением Пекина о том, что он представляет Тайвань так же, как и остальной Китай.

Три коммюнике, на которые сослался Лю, были заявлениями, сделанными США и Китаем на фоне нормализации отношений в 1970-х и начале 1980-х годов. В третьем коммюнике США заявили, что намерены в конечном итоге сократить продажи оружия Тайваню, но не уточнили сроки.

В то же время, Вашингтон намерен предоставить самоуправляющемуся острову оборонительное оружие в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем от 1979 года.

"Тайвань глубоко признателен Конгрессу США за принятие Закона о дополнительных ассигнованиях, который обеспечит критическую поддержку оборонного потенциала Тайваня" , — написало де-факто посольство Тайваня в США в соцсети X.

В Минобороны Тайваня в прошлое воскресенье, 21 апреля, заявили, что примерно 1,9 млрд долларов из восьми, выделенных Тайваню, пойдут на военную технику и обучение. Еще 2 млрд долларов предназначены для "иностранного военного финансирования" Тайваня и ряда других стран в Индо-Тихоокеанском регионе.

24 апреля Джо Байден подписал утвержденный Сенатом пакет законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму в 95 млрд долларов, а также о конфискации активов РФ по сокращенной процедуре.