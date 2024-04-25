Франція долучилася до навчань українських пілотів на F-16 – ЗМІ

Українські пілоти проходять навчання азам польотів на F-16 на південному заході Франції.﻿﻿ Про це пише інформує BFM TV, повідомляє Українська правда.

"Франція поки що не постачатиме винищувачі, але вже бере участь у підготовці десяти українських пілотів, відібраних Генштабом (ЗСУ – ред.). Їм від 20 до 22 років. Шестеро з них ще проходять підготовку у Великій Британії, де опановують англійську мову" , – йдеться у публікації.

Як зазначає BFM TV, інші четверо українських пілотів вивчили англійську і мають певний досвід польотів на цивільних літаках або навчально-тренувальних літаках.

Наразі вони перебувають на авіабазі на південному заході Франції, де навчаються повітряному бою на F-16.

Видання додає, що українські авіатори будуть проходити підготовку так само, як і французькі, але вдвічі швидше.

Тренування відбуватимуться на тренажерах, у тому числі на літаках Alpha Jets. Перед початком навчання на F-16 українські пілоти повинні будуть налітати 80 годин.

Лише після цього періоду навчання, який триватиме близько шести місяців, пілоти пересядуть на F-16 у США або в одній з європейських країн, які мають американські винищувачі.