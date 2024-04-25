Франція долучилася до навчань українських пілотів на F-16 – ЗМІ
Українські пілоти проходять навчання азам польотів на F-16 на південному заході Франції. Про це пише інформує BFM TV, повідомляє Українська правда.
"Франція поки що не постачатиме винищувачі, але вже бере участь у підготовці десяти українських пілотів, відібраних Генштабом (ЗСУ – ред.). Їм від 20 до 22 років. Шестеро з них ще проходять підготовку у Великій Британії, де опановують англійську мову", – йдеться у публікації.
Як зазначає BFM TV, інші четверо українських пілотів вивчили англійську і мають певний досвід польотів на цивільних літаках або навчально-тренувальних літаках.
Наразі вони перебувають на авіабазі на південному заході Франції, де навчаються повітряному бою на F-16.
Видання додає, що українські авіатори будуть проходити підготовку так само, як і французькі, але вдвічі швидше.
Тренування відбуватимуться на тренажерах, у тому числі на літаках Alpha Jets. Перед початком навчання на F-16 українські пілоти повинні будуть налітати 80 годин.
Лише після цього періоду навчання, який триватиме близько шести місяців, пілоти пересядуть на F-16 у США або в одній з європейських країн, які мають американські винищувачі.