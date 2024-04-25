Франция присоединилась к обучению украинских пилотов на F-16 – СМИ

Украинские пилоты проходят обучение азам полетов на F-16 на юго-западе Франции.﻿﻿ Об этом информирует BFM TV, сообщает Украинская правда.

"Франция пока не будет поставлять истребители, но уже участвует в подготовке десяти украинских пилотов, отобранных Генштабом (ВСУ - ред.). Им от 20 до 22 лет. Шестеро из них еще проходят подготовку в Великобритании, где овладевают английским языком" , – отмечает издание.

Как отмечает BFM TV, другие четверо украинских пилотов выучили английский и имеют определенный опыт полетов на гражданских самолетах или учебно-тренировочных самолетах.

Сейчас они находятся на авиабазе на юго-западе Франции, где учатся воздушному бою на F-16.

Издание добавляет, что украинские авиаторы будут проходить подготовку так же, как и французские, но вдвое быстрее.

Тренировки будут проходить на тренажерах, в том числе на самолетах Alpha Jets. Перед началом обучения на F-16 украинские пилоты должны будут налетать 80 часов.

Только после этого периода обучения, который продлится около шести месяцев, пилоты пересядут на F-16 в США или в одной из европейских стран, которые имеют американские истребители.