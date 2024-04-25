РФ ветувала проект резолюції Радбезу ООН про заборону ядерної зброї у космосі

Російська Федерація наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН. Резолюція була спрямована проти поширення зброї в космічному просторі, повідомляє Укрінформ.

За цей документ, внесений Японією і Сполученими Штатами, проголосувало 13 членів Радбезу з 15 (США, Велика Британія, Франція, Алжир, Гаяна, Еквадор, Мозамбік, Сьєрра-Леоне, Мальта, Республіка Корея, Словенія, Швейцарія, Японія). Проти висловилася лише Росія, Китай – утримався.

Відповідно до проєкту резолюції, «усі держави, особливо ті, що володіють значним космічним потенціалом, мають активно сприяти досягненню мети щодо мирного використання космічного простору й запобігання гонитві озброєнь у космічному просторі».

Як зауважила на засіданні Радбезу постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, голосування Росії проти проєкту документа може свідчити про те, що Москва щось приховує.

«Якщо ви дотримуєтеся правил, то чому не підтримуєте резолюцію, яка їх підтверджує? Що ви можете приховувати?» , – риторично запитала вона представників російської делегації.

За словами Томас-Грінфілд, «Китай продемонстрував, що він радше захищатиме Росію як свого молодшого партнера, ніж глобальний режим нерозповсюдження (ядерної зброї – ред.)».