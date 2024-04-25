РФ ветировала проект резолюции Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе
Российская Федерация ветировала проект резолюции Совета Безопасности ООН. Резолюция была ориентирована против распространения оружия в космическом пространстве, сообщает Укринформ.
За этот документ, внесенный Японией и Соединенными Штатами, проголосовало 13 членов Совбеза из 15 (США, Великобритания, Франция, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик, Сьерра-Леоне, Мальта, Республика Корея, Словения, Швейцария, Япония). Против высказалась только Россия, Китай – воздержался.
Согласно проекту резолюции, «все государства, особенно обладающие значительным космическим потенциалом, должны активно способствовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращения погони вооружений в космическом пространстве».
Как отметила на заседании Совбеза постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд, голосование России против проекта документа может свидетельствовать о том, что Москва что-то скрывает.
«Если вы соблюдаете правила, то почему не поддерживаете подтверждающую их резолюцию? Что вы можете скрывать?», – риторически спросила она представителей российской делегации.
По словам Томас-Гринфилд, «Китай продемонстрировал, что он скорее будет защищать Россию как своего младшего партнера, чем глобальный режим нераспространения (ядерного оружия – ред.)».
«Преступный московский режим не позволил Совету Безопасности ООН принять проект резолюции, который призвал все государства предотвратить погоню вооружений, в том числе ядерных, в космосе. Это произошло, в том числе и потому, что военным преступникам до сих пор разрешено оккупировать место СССР как постоянного члена Совбеза ООН, несмотря на ежедневные преступления, совершаемые Москвой», – написал в соцсети Х постпред Украины при ООН Сергей Кислица.