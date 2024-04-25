У Білому домі сумніваються у перемозі України – Politico

В адміністрації президента США Джо Байдена існують сумніви щодо того, що виділені Києву 60 мільярдів доларів допоможуть перемогти у війні з Росією. Про це пише Politico, повідомляє Корреспондент.

Три джерела видання, які побажали залишитися анонімними, зазначили, що динаміка бойових дій за останні кілька місяців сильно змінилася, частково через те, що Україні не вистачало зброї та боєприпасів, у той час, як Конгрес обговорював дозвіл на надання додаткової допомоги. Протягом цього періоду Україна намагалася зберегти східну територію, хоча російські військові також не досягли значних успіхів.

Росія зберігає перевагу в живій силі та озброєнні, відтак Україні знадобиться багато ресурсу, щоб повернути місяці й роки територіальних втрат. Офіційні особи США також ставлять під питання наявність власної тактики та пріоритетів України, особливо після того, як контрнаступ Києва провалився, що підірвало як матеріальні ресурси, так і бойовий дух.

"Найближча мета - зупинити українські втрати та допомогти Україні відновити оберти та переломити хід на полі бою. Після цього мета – допомогти Україні почати повертати свою територію. Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші" , - сказав один із чиновників адміністрації.

Також існує занепокоєння щодо того, чи може додаткова кількість зброї, наданої США, призвести до перемоги України над Росією, чи цього достатньо лише для того, щоб тимчасово відбити вторгнення.

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у вівторок натякнув, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією, хоча США будуть вести переговори, щоб допомогти його напрацювати.

"Ми зможемо обговорити з українцями те, якою є їхня довгострокова стратегія відсічі російської агресії, а потім адаптувати майбутні пакети для задоволення цих потреб" , - сказав він журналістам на борту Air Force One.

Видання нагадує, що адміністрація Байдена довгий час стверджувала, що Києву належить вирішити, чим закінчити війну: чи відкинувши російські війська до кордону 1991 року, чи з вигідної позиції сідати за стіл переговорів.

Але президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що українці повинні воювати, поки Кримський півострів, східна територія Донбасу та інші частини країни не повернуться під контроль Києва. Ця позиція зобов’язує Сполучені Штати до набагато більш тривалого конфлікту без жодних гарантій, що Зеленський досягне своїх цілей.

Вартість найближчого пакету, який прямує до України, складає 1 мільярд доларів. Він включає, зокрема і ATACMS, які Київ давно хотів. Проте, демократи та республіканці вважають, що майбутнє України набагато більше залежить від того, що Байден запропонує, ніж від суми в доларах.