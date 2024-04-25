В Белом доме сомневаются в победе Украины – Politico

В администрации президента США Джо Байдена существуют сомнения в том, что выделенные Киеву 60 миллиардов долларов помогут победить в войне с Россией. Об этом пишет Politico, сообщает Корреспондент.

Три источника издания, пожелавшие остаться анонимными, отметили, что динамика боевых действий за последние несколько месяцев сильно изменилась, частично из-за того, что Украине не хватало оружия и боеприпасов, в то время как Конгресс обсуждал разрешение на оказание дополнительной помощи. В течение этого периода Украина пыталась сохранить восточную территорию, хотя российские военные также не добились значительных успехов.

Россия сохраняет преимущество в живой силе и вооружении, поэтому Украине понадобится много ресурса, чтобы вернуть месяцы и годы территориальных потерь. Официальные лица США также ставят под вопрос наличие собственной тактики и приоритетов у Украины, особенно после того, как контрнаступление Киева провалилось, что подорвало как материальные ресурсы, так и боевой дух.

"Ближайшая цель - остановить украинские потери и помочь Украине возобновить обороты и переломить ход на поле боя. После этого цель - помочь Украине начать возвращать свою территорию. Будет ли у них то, что им нужно для победы? В конце концов, да. Но это не гарантия, что так и будет. Военные операции намного сложнее" , - сказал один из чиновников администрации.

Также существует обеспокоенность тем, может ли дополнительное количество оружия, предоставленного США, привести к победе Украины над Россией, или этого достаточно лишь для того, чтобы временно отразить вторжение.

Спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби во вторник намекнул, что у Украины все еще нет полностью сформированного плана победы над Россией, хотя США будут вести переговоры, чтобы помочь его наработать.

"Мы сможем обсудить с украинцами то, какова их долгосрочная стратегия отпора российской агрессии, а затем адаптировать будущие пакеты для удовлетворения этих потребностей" , - сказал он журналистам на борту Air Force One.

Издание напоминает, что администрация Байдена долгое время утверждала, что Киеву предстоит решить, чем закончить войну: отбросив ли российские войска к границе 1991 года, или с выгодной позиции садиться за стол переговоров.

Но президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что украинцы должны воевать, пока Крымский полуостров, восточная территория Донбасса и другие части страны не вернутся под контроль Киева. Эта позиция обязывает Соединенные Штаты к гораздо более продолжительному конфликту без каких-либо гарантий, что Зеленский достигнет своих целей.

Стоимость ближайшего пакета, который следует в Украину, составляет 1 миллиард долларов. Он включает, в том числе и ATACMS, которые давно хотел. Однако демократы и республиканцы считают, что будущее Украины гораздо больше зависит от того, что Байден предложит, чем от суммы в долларах.