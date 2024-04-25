Американські військові збили ракету хуситів в Аденській затоці

У США напередодні відбили повітряну атаку підтримуваних Іраном єменських бойовиків-хуситів у водах Аденської затоки. Про це заявило Центральне командування США (CENTCOM), повідомляє Європейська правда.

За даними командування, 24 квітня корабель коаліції, яка захищає комерційні судна від нападів хуситів, перехопив над Аденською затокою протикорабельну балістичну ракету, запущену з території Ємену.

Ракета, ймовірно, була націлена на судно MV Yorktown під прапором США з 18 членами екіпажу з США і чотирма членами екіпажу з Греції, зазначили в командуванні.

Американські, коаліційні або комерційні кораблі не повідомляли про пошкодження або про поранених.

Згодом після цього CENTCOM успішно виявило і знищило чотири безпілотні літальні апарати над районами Ємену, підконтрольними повстанцями-хуситами.

БПЛА і ракета становили безпосередню загрозу для кораблів США та інших торгових суден у регіоні, додали в командуванні.

Раніше терористи-хусити запустили одну протикорабельну балістичну ракету в напрямку Аденської затоки з підконтрольної їм території в Ємені.

Крім того, військові США з метою самооборони успішно знищили чотири безпілотні літальні апарати (БПЛА) в районах Ємену, які контролюють хусити.

Перед цим Військово-морська місія Європейського Союзу в південній частині Червоного моря відбила ракетну атаку хуситів.

Бойовики-хусити в Ємені з осені минулого року неодноразово запускали безпілотники й ракети проти торгових суден у Червоному морі, стверджуючи, що діють на знак солідарності з палестинцями проти військових дій Ізраїлю в секторі Гази.