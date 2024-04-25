Американские военные сбили ракету хуситов в Аденском заливе

В США накануне отбили воздушную атаку поддерживаемых Ираном йеменских боевиков-хуситов в водах Аденского залива. Об этом заявило Центральное командование США (CENTCOM), сообщает Европейская правда.

По данным командования, 24 апреля корабль коалиции, которая защищает коммерческие суда от нападений хуситов, перехватил над Аденским заливом противокорабельную баллистическую ракету, запущенную с территории Йемена.

Ракета, вероятно, была нацелена на судно MV Yorktown под флагом США с 18 членами экипажа из США и четырьмя членами экипажа из Греции, отметили в командовании.

Американские, коалиционные или коммерческие корабли не сообщали о повреждениях или о раненых.

Впоследствии после этого CENTCOM успешно обнаружило и уничтожило четыре беспилотных летательных аппарата над районами Йемена, которые подконтрольны повстанцами-хуситами.

БПЛА и ракета представляли непосредственную угрозу для кораблей США и других торговых судов в регионе, добавили в командовании.

Ранее террористы-хуситы запустили одну противокорабельную баллистическую ракету в направлении Аденского залива с подконтрольной им территории в Йемене.

Кроме того, военные США в целях самообороны успешно уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районах Йемена, которые контролируют хуситы.

Перед этим Военно-морская миссия Европейского Союза в южной части Красного моря отразила ракетную атаку хуситов.

Боевики-хуситы в Йемене с осени прошлого года неоднократно запускали беспилотники и ракеты против торговых судов в Красном море, утверждая, что действуют в знак солидарности с палестинцами против военных действий Израиля в секторе Газа.