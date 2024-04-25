США в НАТО: Китай більше не "нейтральний" у війні проти України – Politico

Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати Москві технології для виготовлення. Зрештою Пекін «обрав сторону» і більше «не може претендувати на нейтралітет». Про це в інтерв'ю Politico заявила пані посол США в НАТО Джуліанна Сміт, повідомляє Дзеркало тижня.

«КНР не може претендувати на повну нейтральність у війні Росії проти України, вони фактично обрали сторону. Китай хоче показати себе «нейтральним», але ми на це не купимося» , ‒ наголосила посадовиця.

Сміт сказала, що Сполучені Штати все частіше спостерігають матеріальну підтримку Росії з боку Китаю. За її словами, це відіграло вирішальну роль у допомозі Москві досягти деяких із її цілей проти України.

«Якби вони не надавали певні компоненти, Росія була б у зовсім іншій ситуації і мала б проблеми з продовженням своєї агресії. Китай постачає у РФ верстати, мікроелектроніку, технології БПЛА і нітроцелюлозу, яка використовується як паливо» , ‒ зазначила вона.

Сміт сказала, що поки що немає доказів того, що Китай надає «летальну зброю» Росії, але Пекін надсилає обладнання і технології, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях ‒ і це допомагає забезпечувати потреби військ Владіміра Путіна.

Пекін наполягає на тому, що він не є «стороною війни» і заявляє про «нормальні торговельні відносини» з Москвою, а натомість звинувачує США в активному постачанні зброї в Україну.

Нагадаємо, за даними американської розвідки Китай різко збільшив продажі Росії технологій, які Москва використовує для виробництва ракет, танків, літаків та іншої зброї для війни проти України.