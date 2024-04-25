США в НАТО: Китай больше не "нейтрален" в войне против Украины – Politico

Китай помогает России добиться своих военных целей в Украине, продолжая продавать Москве технологии для изготовления оружия. В итоге Пекин «избрал сторону» и больше «не может претендовать на нейтралитет». Об этом в интервью Politico заявила госпожа посол США в НАТО Джулианна Смит, сообщает Зеркало недели.

«КНР не может претендовать на полную нейтральность в войне России против Украины, они фактически избрали сторону. Китай хочет показать себя «нейтральным», но мы этого не купим» , – подчеркнула чиновник.

Смит сказала, что Соединенные Штаты все чаще наблюдают материальную поддержку России со стороны Китая. По ее словам, это сыграло решающую роль в помощи Москве достичь некоторых ее целей против Украины.

«Если бы они не предоставляли определенные компоненты, Россия была бы в совершенно иной ситуации и имела бы проблемы с продолжением своей агрессии. Китай поставляет в РФ станки, микроэлектронику, технологии БПЛА и нитроцеллюлозу, используемую в качестве топлива» , – отметила она.

Смит сказала, что пока нет доказательств того, что Китай предоставляет «летальное оружие» России, но Пекин посылает оборудование и технологии, которые могут быть использованы как в гражданских, так и военных целях – и это помогает обеспечивать потребности войск Владимира Путина.

Пекин настаивает на том, что он не является «стороной войны» и заявляет о «нормальных торговых отношениях» с Москвой, а обвиняет США в активной поставке оружия в Украину.

Напомним, по данным американской разведки, Китай резко увеличил продажи России технологий, которые Москва использует для производства ракет, танков, самолетов и другого оружия для войны против Украины.