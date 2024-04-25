Ракетний удар по Черкащині: пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури
По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі", – йдеться у повідомленні.
В ОВА зазначають, що минулося без загиблих. Шестеро людей звернулися по медичну допомогу.