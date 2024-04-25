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Ракетний удар по Черкащині: пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури

Ракетний удар по Черкащині: пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.

Про це повідомив﻿ голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО. За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі", – йдеться у повідомленні.

В ОВА зазначають, що минулося без загиблих. Шестеро людей звернулися по медичну допомогу.

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