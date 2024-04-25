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Ракетный удар по Черкасчине: поврежден объект критической инфраструктуры

Ракетный удар по Черкасчине: поврежден объект критической инфраструктуры
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе.

Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе", – говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что обошлось без погибших. Шесть человек обратились за медицинской помощью.

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