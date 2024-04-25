Ракетный удар по Черкасчине: поврежден объект критической инфраструктуры
По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе.
Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе", – говорится в сообщении.
В ОВА отмечают, что обошлось без погибших. Шесть человек обратились за медицинской помощью.