Ракетный удар по Черкасчине: поврежден объект критической инфраструктуры

По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе.

Об этом сообщил председатель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"По скоростной воздушной цели отработала комплексная защита ПВО. По предварительной информации, поврежден объект критической инфраструктуры в Черкасском районе" , – говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что обошлось без погибших. Шесть человек обратились за медицинской помощью.