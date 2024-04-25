На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів поранено трьох людей

За минулу добу, 24 квітня, на Херсонщині внаслідок обстрілів армії РФ постраждали троє мирних жителів. Про це повідомив у Telegram голова Херсонскької ОВА Олександр Прокудін.

Зокрема, загарбники обстрілювали Антонівку, Кізомис, Ромашкове, Інженерне, Садове, Берислав, Качкарівку, Ольгівку, Осокорівку та місто Херсон.

Окупанти знову поцілили в житлові квартали населених пунктів області: пошкоджено багатоповерхівку та приватний будинок.

За інформацією очільника ОВА, є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, а також у приватні автомобілі та газогін.