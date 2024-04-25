На Херсонщине в результате вражеских обстрелов ранены три человека

За минувшие сутки, 24 апреля, в Херсонской области в результате обстрелов армии РФ пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В частности, захватчики обстреливали Антоновку, Кизомис, Ромашково, Инженерное, Садовое, Берислав, Качкаровку, Ольговку, Осокоровку и Херсон.

Оккупанты снова попали в жилые кварталы населенных пунктов области: повреждены многоэтажку и частный дом.

По информации главы ОВА, есть попадание в объект критической инфраструктуры, а также в частные автомобили и газопровод.