Суд взяв під варту настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП без права застави

Настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія, який поширював інформацію про розташування Сил оборони України, взяли під варту.﻿﻿ Про це заявили у Донецькій обласній прокуратурі, повідомляє Українська правда.

"За клопотанням прокурорів Донецької обласної прокуратури уродженцю Республіки Карелія РФ, який обґрунтовано підозрюється у несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних сил України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у вересні 2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври УПЦ МП поширював інформацію воєнного характеру. Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ, СБУ, НПУ й Сил оборони України на території Святогірської громади.

Нагадаємо, 24 квітня Служба безпеки України затримала настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія через його підривну діяльність.

За даними слідства, клірик "здав" окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині.

Це відбулося під час його літургії. Тоді вікарій під відеозапис назвав парафіянам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі.