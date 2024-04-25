Суд взял под стражу настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП без права залога

Настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП митрополита Арсения, который распространял информацию о расположении Сил обороны Украины, взяли под стражу.﻿﻿ Об этом заявили в Донецкой областной прокуратуре, сообщает Украинская правда.

"По ходатайству прокуроров Донецкой областной прокуратуры уроженцу Республики Карелия РФ, который обоснованно подозревается в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога" , – говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года настоятель Святогорской Свято-Успенской лавры УПЦ МП распространял информацию военного характера. В частности, во время своей проповеди он рассказал верующим о местах расположения блокпостов, а также подразделений ВСУ, СБУ, НПУ и Сил обороны Украины на территории Святогорской общины.

Напомним, 24 апреля Служба безопасности Украины задержала настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП митрополита Арсения из-за его подрывной деятельности.

По данным следствия, клирик "сдал" оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.

Это произошло во время его литургии. Тогда викарий под видеозапись назвал прихожанам адреса блокпостов украинских войск. Впоследствии это видео опубликовали на сайте лавры и в местной группе.