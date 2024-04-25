Німеччина заявила, що підтримує ембарго на російський скраплений газ

Уряд Німеччини підтримує пропозицію внести до 14-го пакету санкцій ЄС проти РФ заборону на імпорт до Євросоюзу російського зрідженого природного газу (ЗПГ). Про це заявив віцеканцлер, міністр економіки країни Роберт Хабек, повідомляє Deutsche Welle.

"Так, я підтримую це" , - сказав він, коментуючи пропозицію Швеції запровадити заборону на постачання російського ЗПГ.

За його словами, Німеччині більше не потрібний ЗПГ із РФ.

"У нас із Росією більше немає і контрактів на його постачання" , - додав Хабек, пояснивши, що якщо до газотранспортної системи його країни потрапляють "молекули російського газу", то лише внаслідок закупівель ЗПГ на світовому ринку.

На його думку, якщо Німеччина змогла позбутися навіть інфраструктурної залежності від трубопровідного газу з РФ, то її приклад можуть наслідувати й інші країни.

За словами Хабека, це має бути можливим і в інших сферах енергетики, не тільки в постачаннях ЗПГ, а й в експорті з РФ палива для АЕС.