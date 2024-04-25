Германия заявила, что поддерживает эмбарго на российский сжиженный газ

Правительство Германии поддерживает предложение внести в 14-й пакет санкций ЕС против РФ запрет на импорт в Евросоюз российского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики страны Роберт Хабек, сообщает Deutsche Welle.

"Да, я поддерживаю это" , - сказал он, комментируя предложение Швеции ввести запрет на поставки российского СПГ.

По его словам, Германии больше не нужен СПГ из РФ.

"У нас с Россией больше нет и контрактов на его поставку" , - добавил Хабек, пояснив, что если в газотранспортную систему его страны попадают "молекулы российского газа", то только в результате закупок СПГ на мировом рынке.

По его мнению, если Германия смогла избавиться даже от инфраструктурной зависимости от трубопроводного газа из РФ, то ее примеру могут последовать и другие страны.

По словам Хабека, это должно быть возможно и в других сферах энергетики, не только в поставках СПГ, но и в экспорте из РФ топлива для АЭС.