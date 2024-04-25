У ФРН розробляють план підтримки військових США у разі війни з РФ – Telegraph

Командувач територіального командування Бундесверу генерал-лейтенант Андре Бодеман заявив, що німецька армія розробляє план підтримки тисяч військових США, яких можуть відправити на східний фланг НАТО у разі війни з Росією. Про це пише британське видання Telegraph з посиланням на інтерв'ю Бодемана, повідомляє Новое время.

Бодеман зазначив, що армія Німеччини розробляє новий, довгостроковий план безпеки з акцентом на цивільну оборону.

Більшість деталей є державною таємницею, проте генерал-лейтенант розповів, що частина плану включає матеріально-технічне забезпечення для харчування «величезної кількості» солдатів США переважно з боку цивільних.

«Якби, наприклад, американська дивізія рухалася на схід, а це тисячі танків, тисячі солдатів, тоді їх потрібно було б нагодувати, а танки заправити або, можливо, відремонтувати» , — зауважив він.

За його словами, матеріально-технічним забезпеченням німецьких солдатів, ймовірно, займався б Бундесвер. Водночас про американських військових могли б потурбуватися цивільні служби.

«Колона отримувала б пальне з автозаправних станцій або цивільного транспорту. Червоний Хрест надавав би медичну допомогу, а їжа надходила б від цивільного громадського харчування. Це був би класичний випадок» , — сказав Бодеман.

Telegraph пише, що заяви генерал-лейтенанта є останньою ознакою того, що Німеччина готується до потенційного збройного конфлікту з РФ, який може відбутися протягом наступних п’яти років.



