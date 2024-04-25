В ФРГ разрабатывают план поддержки военных США в случае войны с РФ – Telegraph

Командующий территориального командования Бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеман заявил, что немецкая армия разрабатывает план поддержки тысяч военных США, которых могут отправить на восточный фланг НАТО в случае войны с Россией.﻿ Об этом пишет британское издание Telegraph со ссылкой на интервью Бодемана, сообщает Новое время.

Бодеман отметил, что армия Германии разрабатывает новый, долгосрочный план безопасности с акцентом на гражданскую оборону.

Большинство деталей является государственной тайной, однако генерал-лейтенант рассказал, что часть плана включает материально-техническое обеспечение для питания «огромного количества» солдат США преимущественно со стороны гражданских.

«Если бы, например, американская дивизия двигалась на восток, а это тысячи танков, тысячи солдат, тогда их нужно было бы накормить, а танки заправить или, возможно, отремонтировать» , — отметил он.

По его словам, материально-техническим обеспечением немецких солдат, вероятно, занимался бы Бундесвер. В то же время об американских военных могли бы позаботиться гражданские службы.

«Колонна получала бы топливо с автозаправочных станций или гражданского транспорта. Красный Крест оказывал бы медицинскую помощь, а еда поступала бы от гражданского общественного питания. Это был бы классический случай» , — сказал Бодеман.

Telegraph пишет, что заявления генерал-лейтенанта являются последним признаком того, что Германия готовится к потенциальному вооруженному конфликту с РФ, который может произойти в течение следующих пяти лет.