В ФРГ разрабатывают план поддержки военных США в случае войны с РФ – Telegraph
Командующий территориального командования Бундесвера генерал-лейтенант Андре Бодеман заявил, что немецкая армия разрабатывает план поддержки тысяч военных США, которых могут отправить на восточный фланг НАТО в случае войны с Россией. Об этом пишет британское издание Telegraph со ссылкой на интервью Бодемана, сообщает Новое время.
Бодеман отметил, что армия Германии разрабатывает новый, долгосрочный план безопасности с акцентом на гражданскую оборону.
Большинство деталей является государственной тайной, однако генерал-лейтенант рассказал, что часть плана включает материально-техническое обеспечение для питания «огромного количества» солдат США преимущественно со стороны гражданских.
«Если бы, например, американская дивизия двигалась на восток, а это тысячи танков, тысячи солдат, тогда их нужно было бы накормить, а танки заправить или, возможно, отремонтировать», — отметил он.
По его словам, материально-техническим обеспечением немецких солдат, вероятно, занимался бы Бундесвер. В то же время об американских военных могли бы позаботиться гражданские службы.
«Колонна получала бы топливо с автозаправочных станций или гражданского транспорта. Красный Крест оказывал бы медицинскую помощь, а еда поступала бы от гражданского общественного питания. Это был бы классический случай», — сказал Бодеман.
Telegraph пишет, что заявления генерал-лейтенанта являются последним признаком того, что Германия готовится к потенциальному вооруженному конфликту с РФ, который может произойти в течение следующих пяти лет.